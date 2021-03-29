Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тюмени арестованы начальник межрайонного отдела ГИБДД и его посредник по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, которые хотели получить водительские удостоверения без прохождения экзаменов, обращались к посреднику. Тот получал от них деньги и передавал их начальнику отдела ГИБДД. Высокопоставленный полицейский через подчинённых инспекторов организовывал фиктивную сдачу экзаменов и выдачу прав на вождение автомобилем. В деле зафиксировано 12 эпизодов посредничества во взяточничестве и получении взятки.

Оба фигуранта дела взяты под стражу до 24 мая, отмечают в СУ СКР по Тюменской области.