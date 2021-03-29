Стокгольм, , 11:14 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни прошла «этап борьбы» по вопросу позиции партии к сотрудничеству со «Шведскими демократами». Но насколько далеко готовы пойти «Либералы» в сотрудничестве с радикальной партией, пока неясно. Более того, «Либералам» необходимо сначала вообще попасть в Риксдаг после следующих парламентских выборов в Швеции в 2022 году. Об этом в своей авторской статье написала журналист газеты Aftonbladet Лена Меллин.

«Руководство партии провело решающее голосование с результатом 59 на 31. Для Нямко Сабуни это удача: если бы она неверно оценила ситуацию и проиграла голосование, ей пришлось бы уйти с поста лидера партии. Теперь либералы идут на выборы как глубоко расколотая партия, две трети придерживаются линии партийного руководства, одна треть считает, что оно занимает слишком мягкую позицию по отношению к Шведским демократам», — отметила она.

«О глубине раскола свидетельствует тот факт, что даже исполнительному комитету, который должен был согласовать решение в ходе заседания, не удалось прийти к соглашению… Это также подтверждается тем фактом, что три крупнейшие ветви партии, которые представляют почти половину членов Либералов, идут в совершенно разных направлениях. Стокгольм против решения по Шведским демократам, западная часть Швеции не имеет общей позиции, а Сконе поддерживает решение», — написала Меллин.