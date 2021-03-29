Стокгольм, , 11:08 — REGNUM Ради достижения целевых показателей по вакцинации населения Швеции от COVID-19 потребуется немного больше времени, чем планировалось. Однако шведские власти поставили перед собой новую задачу. Об этом в эфире телеканала SVT заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.

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«Пройдет немного больше времени, прежде чем все будут вакцинированы полностью, но, возможно, пять миллионов человек будут полностью вакцинированы к концу первой половины этого года, то есть 30 июня», — отметил Бергстрём.

Расчеты основаны на количестве доз вакцины от COVID-19, которое планируется доставить в Швецию в ближайшие месяцы.

«Таким образом, я рассчитываю исходя из гарантированных поставок. Мы видим, что в апреле мы получим столько же, сколько получили за все это время, еще больше в мае, а в июне мы получим почти четыре миллиона доз», — объяснил Бергстрём.