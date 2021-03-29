Чита, , 11:05 — REGNUM В январе-феврале 2021 года, по предварительным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 8206,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-феврале 2020 года. Об этом 29 марта сообщает территориальный орган государственной статистики.

Отмечается при этом, что общий объем платных услуг населению на 50,6% формировался крупными и средними организациями. В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 34,7%, телекоммуникационных — 21,3%, транспортных услуг — 13,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года населению Забайкальского края продано товаров на 14 031,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,7% меньше, чем в январе 2020 года.

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