Москва, , 11:05 — REGNUM Привлечение специалистов, которые стоят на учете по трудоустройству, может стать неудачным экспериментом для бизнеса — в случае найма некомпетентного сотрудника ради получения субсидии, ошибка будет стоить дорого, считает предприниматель Владимир Жиганов. Об этом он заявил 29 марта, комментируя новые правила предоставления субсидий по найму для трудоустройства безработных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для московского региона размер субсидии точно не достаточен, потому что зарплаты на рынке высокие — в ряде случаев, три МРОТ не перекрывают одну месячную зарплату, а за это время человек не пройдет даже испытательный срок», — отметил эксперт.

По его мнению, возможность дистанционного получения этой услуги сделает ее более востребованной у предпринимателей, но только в том случае, если технические ограничения не будут осложнять этот процесс (ограничения по формату документов, размеру файлов и т.п.).

Как уточнил Жиганов, наиболее действенным стимулированием найма сотрудников для бизнеса остается снижение страховых отчислений с заработных плат.

Напомним, что правительство РФ утвердило новый порядок: компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Выплата будет равно трем минимальным размерам оплаты труда на каждого нового сотрудника.