Джакарта, , 11:05 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Джакарте призвало российских граждан в Индонезии, особенно в Макассаре, избегать многолюдных мест после взрыва в церкви, сообщает Sindonews.

«Дорогие соотечественники, в связи с терактом в Макассаре церковь попросила жителей Сулавеси сохранять спокойствие, не посещать массовые места, следовать указаниям полиции», — говорится в заявлении посольства РФ в Индонезии.

Между тем президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что теракты не имеют ничего общего с какой-либо религией.

«Терроризм — это преступление против человечности. И он не имеет ничего общего с какой-либо религией. Все религиозные учения отвергают терроризм», — заявил глава государства.

Напомним, теракт произошел у двери церкви в Макассаре. Бомба взорвалась, когда прихожане проводили службу.