Стокгольм, , 11:55 — REGNUM После повышения градуса политической дискуссии, которое последовало за решением исполнительного комитета «Либералов» от 28 марта войти в состав правого правительства Швеции после выборов 2022 года, лидер партии Нямко Сабуни отказалась от участия в программе «Повестка дня» на крупнейшем телеканале Швеции SVT, о чем сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Конечно, как для зрителей, так и для нас грустно не услышать, как в высшей степени ответственный человек в этот чрезвычайно исторический для партии момент отвечает на вопросы в ходе продолжительного разговора», — заявил в комментарии SVT Nyheter редактор программы «Повестка дня» Дэвид Оскарссон.

Напомним, что 28 марта исполнительный комитет «Либералов» проголосовал за вхождение в состав правого правительства после следующих парламентских выборов в Швеции, которые состояться в сентябре 2022 года.

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