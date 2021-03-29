Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни одержала крупную победу в исполнительном комитете своей партии. Но путь может быть трудным. В партии по-прежнему существуют глубокие разногласия по вопросу сотрудничества со «Шведскими демократами». Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«При понятном результате 59−31 линия руководства партии победила в ходе воскресного (28 марта — прим. ИА REGNUM) заседания исполнительного комитета либеральной партии. Это означает, что теперь Либералы идут на выборы с целью формирования правого правительства, которое также может сотрудничать со «Шведскими демократами». Безусловно, такой исход голосования является большим успехом для лидера партии Нямко Сабуни, которая подвергалась жесткой внутренней критике за ее стремление допустить это сотрудничество со «Шведскими демократами», — отметил он.

«В то же время заметно, насколько резко изменилось мнение в партии по сравнению с тем, когда ее члены высказались в пользу заключения Январского соглашения в январе 2019 года. Тогда соотношение большинства было почти идентичным — но наоборот. Голосование по вопросу сотрудничества с Социал-демократами закончилось 62 голосами против 30. С решением исполнительного комитета в воскресенье Либералы сделали разворот на 180 градусов. Теперь речь идет именно о сотрудничестве с правыми силами, даже если это означает сотрудничество со «Шведскими демократами», — написал Кнутсон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции «Либералы» поддержали идею войти в состав правого правительства