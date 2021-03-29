Самара, , 11:06 — REGNUM Главного инженера осудили за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека в Самаре. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что в октябре 2018 года на строительной площадке на проспекте Карла Маркса упал башенный кран. В результате погиб крановщик 1984 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела не обеспечил необходимого надзора за техсостоянием и безопасной работой подъемного крана, кроме этого, он допустил к работе машиниста башенного крана, без прохождения последним подготовки и аттестации в сфере промышленной безопасности.

Суд признал главного инженера по крановому хозяйству ОАО «Строй-Центр» виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно, с испытательным сроком на 1,5 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что директора предприятия в Тольятти осудили за нарушение правил безопасности при проведении работ, в результате чего погибли двое рабочих.