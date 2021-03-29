Аннаполис, США, , 11:01 — REGNUM В американском штате Мэриленд в результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу в одном из магазинов города Эссекс утром 28 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела двух погибших и одного раненого.

Позже в этот же день в расположенном недалеко от места происшествия жилом комплексе также произошла стрельба. Предположительно, неизвестный пытался покончить с собой, его госпитализировали. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек, в том числе один сотрудник полиции, стали жертвами вооруженного нападения на супермаркет в городе Боулдер, штат Колорадо. Инцидент произошел 23 марта.

Личность задержанного установлена. Его имя Ахмад Алисса. Подозреваемому 21 год и он живет в городе Арвада. Из-за ранения Алисса был госпитализирован в одну из больниц Боулдера. Врачи оценивают состояние здоровья задержанного как стабильное.

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