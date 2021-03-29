Москва, , 11:00 — REGNUM Одним из опосредованных последствий затора в Суэцком канале может стать расширение использования Северного морского пути. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Опосредованные последствия — возможность расширения использования Северного морского пути (СМП) в качестве альтернативы традиционному маршруту Суэцкого канала, — сказал Салихов. — Однако надо понимать, что сейчас СМП практически не используется для международного транзита и в этом смысле не является конкурентом Суэцкому каналу. Есть несколько проблем, которые компенсируют преимущества СМП — более короткое транспортное плечо и сокращение времени на маршрут. Действующие тарифы на ледокольную проводку и лоцманские услуги в значительной степени компенсируют снижение издержек для судовладельцев».

Другой аспект, на который указал Салихов, зимой только суда, обладающие ледовым классом, могут проходить СМП даже с ледокольной проводкой.

«Это сильно усложняет организацию доставки по маршруту для грузовых компаний», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Пурим заявил, что ситуация в Суэцком канале показала, что в мире достигнут технологический предел в строительстве контейнеровозов максимальной вместимости.

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