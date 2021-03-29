Солнечногорск, Московская область, , 11:00 — REGNUM В рамках вебинаров образовательного тура Мастерской управления «Сенеж» для «Мастеров гостеприимства» спикеры говорили о возможностях, которые открылись перед туристической отраслью в постковидное время. По их мнению, пандемия с одной стороны почти остановила в 2020 году международный туризм, а с другой — стимулировала внутренний, а это открывает новые возможности и для бюджетов регионов, и для региональных бизнесов.

Заместитель директора по маркетингу экосистемы, в ходе дискуссии в теме «Индустрия гостеприимства: трудности как новые возможности» Элина Резенкова рассказала слушателям о доступных технологиях и шагах, которые помогут развить туристическую привлекательность региона, а локальному бизнесу — выиграть от потока туристов.

Победитель конкурса «Мастера гостеприимства», наставник молодежного направления конкурса Дмитрий Гусев, рассказал о своем опыте запуска проекта с веломаршрутами, тем самым развенчав миф о том, что нельзя сделать успешный социально-ориентированный проект.

«Одно дело запускать проекты с понятными бизнес-моделями на понятном рынке с понятной монетизацией, совсем другое, запускать проекты на неизведанном рынке, с не очень понятной монетизацией и бизнес-моделями, при этом с очень правильной миссией. Это сложно, но нужно. Я рассказал на своём примере как я запустил и развиваю проект с велосипедными маршрутами и экскурсиями — Веловод», —сказал Дмитрий Гусев.

Образовательный тур для «Мастеров гостеприимства» завершился панельной дискуссией «Успешный Я: от ресурсной до личной эффективности». В качестве ключевого спикера перед участниками выступила Диана Фердман, владелец и генеральный директор агентства путешествий «Бельмаре», бизнес-тренер, создатель франшизы бизнес-завтраков для женщин-предпринимателей «Да!мы в бизнесе», автор книг «Женский бизнес. Создай. Заработай. Гордись». Она рассказала, в чем разница между блоггингом, предпринимательством и личным брендом.

Наставник молодежного направления конкурса «Мастера гостеприимства», победитель первого сезона конкурса Анисия Евдокимова отметила, что ценность таких образовательных форматов в том, что дают возможность студентам получить экспертную оценку своих проектов и решений и рассказать и возможностях участия в конкурсах президентской платформы.

«Главная ценность участия в конкурсе — это возможность получить экспертную оценку признанных профессионалов индустрии гостеприимства на свои идеи и проекты. Немаловажным является и социальный лифт, который получат проекты победителей, возможность получить грантовую поддержку на первые шаги в реализации проекта или кураторство от региональных властей в туризме», — отметила Анисия Евдокимова.

Победитель первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Даниил Грамотин рассказал о том, как создать тревел-шоу с участием иностранцев, заинтересовать СМИ в социальном проекте. Поделился опытом генерации проектов как в одиночку, так и уже с имеющейся командой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» проводится с 2019 года, он направлен на повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Победителями первого сезона стали 62 человека. В текущем году более 1700 участников, в числе которых и те, кто начинает путь в профессии — студенты, прошли дистанционный текст по географии, истории, искусству России, специальные профессиональные знания в сфере туриндустрии.

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