Тирасполь, , 11:04 — REGNUM В Приднестровье 29 марта стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Об это сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

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«В республике открывается 11 пунктов вакцинации граждан. Сейчас в наличии только AstraZeneca», — написал глава республики.

Он отметил, что сначала вакцина будет предоставлена медицинским работникам. Если среди них будет невысокий спрос на имеющийся препарат, то прививку от COVID-19 начнут делать и остальным гражданам республики.

Красносельский добавил, что на следующей неделе планирует посетить Россию, чтобы договориться о поставках вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным на 29 марта, в Приднестровье выявили 40 064 носителей SARS-CoV-2, в том числе 252 — за последние сутки. Из них победили инфекцию 34 327 человека.

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