Самарканд, Узбекистан, , 11:00 — REGNUM Четыре жителя Самарканда погибли в результате отравления угарным газом в махалле (районе) Шейхзода, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Самаркандской области.

Трагедия произошла 28 марта в 11:00 (9:00 мск). Причиной отравления стала неисправность печи отопления. Одному жителю дома удалось выжить — мужчина госпитализирован в Самаркандский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Джизакской области погибли семь человек. Они отравились угарным газом в здании ОВД Зааминского района.

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