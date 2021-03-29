Кызыл, , 11:00 — REGNUM В Туве новые пункты вакцинации от COVID-19 будут открыты в местах массового пребывания людей, в том числе торговых площадках. Такое поручение дал зампреду правительства Саиде Сенгии и минздраву республики глава региона Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас наименьший в стране прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки, например, выявлен всего один случай. Тем не менее, успокаиваться нельзя», — отметил глава региона.

Всего к настоящему времени в республике действует 39 пунктов вакцинации и 85 мобильных бригад. Первым компонентом вакцинировано более 12,4 тыс. местных жителей, в том числе 3356 пожилых граждан.

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