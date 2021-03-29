Дакка, , 11:03 — REGNUM Как минимум 11 участников протестных акций погибли и еще не менее десяти пострадали в Бангладеш во время столкновений с сотрудниками полиции и сил безопасности в прошедшие выходные. Об этом 29 марта сообщает газета Times of India со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что массовые акции протеста были проведены радикальными мусульманскими организациями из-за приезда в Дакку премьер-министра Индии Нарендры Моди на торжества по случаю 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана, которое отмечалось 26 марта. При этом главу индийского правительства обвиняют в дискриминации мусульманского населения Индии.

Кроме того, отмечается, что самые ожесточенные столкновения произошли 28 марта в Дакке. В столице Бангладеш исламисты одной из группировок нападали на государственные учреждения, индуистские храмы и пассажирские поезда, а также свершали поджоги автобусов и забрасывали камнями сотрудников полиции. В результате правоохранителям пришлось применить против радикалов слезоточивый газ и резиновые пули.

Также указывается, что на данный момент ситуация в столице страны остается напряженной, а власти совместно с полицейскими занимаются предотвращением новых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях поздравил президента и премьер-министра Народной Республики Бангладеш с Национальным днем.