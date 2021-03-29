Москва, , 10:59 — REGNUM До пандемии минимум раз в год ходили в театр 34% жителей России. Никогда не были в театре 23% опрошенных, приводит данные исследования ВЦИОМ.

Больше всего любят театр жители Москвы, Санкт-Петербурга (58%) и городов-миллионников (54%). Чаще посещают театр женщины (43%) и молодые люди 18−24 лет (40%).

После отмены ограничений в театрах уже побывали 10% опрошенных. Пока не ходили, но собираются 32%. Не пойдут в ближайшее время 57%, ходивших ранее в театр, чаще мужчины (64%) и пожилые граждане (73%).

Опрос по телефону проведен 24 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало, в 2008 году периодически ходили в театры 28% граждан, в 2019 году — 48%.

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