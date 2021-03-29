Москва, , 11:03 — REGNUM В Москве пресекли незаконную продажу алкоголя в караоке-баре. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Контрольные мероприятии в развлекательном заведении были проведены на основании жалобы граждан на незаконную торговлю алкоголем. Со слов жителей в заведении осуществляется продажа спиртного без соответствующей лицензии. Проверка подтвердила это обстоятельство. Всего из незаконного оборота было изъято более 200 единиц алкогольной продукции.

В отношении администратора заведения составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ («Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота») и ч.3 ст.14.17 КоАП РФ («Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии»).

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