Чита, , 10:58 — REGNUM По итогам января 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, число умерших превысило число родившихся на 601 человек (в январе 2020 года естественная убыль населения составила — 170 человек).

Всего в январе 2021 года зарегистрировано 869 родившихся и 1470 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 9,7 промилле, общий коэффициент смертности — 16,4 промилле.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года число умерших в Забайкалье превысило число родившихся на 1821 человека (в 2019 году естественная убыль населения составила 608 человек).

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