Казань, , 10:58 — REGNUM Управление МЧС России по Татарии пытается через суд добиться своей доли в новостройке, которую начинала строить одна из компаний Анатолия Ливады. Арбитраж Татарии рассмотрит претензии ведомства 21 апреля 2021 года. Ответчиками выступают фонд республики по защите прав дольщиков и ООО «Фон», передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 18 марта, а 24 марта 2021 года его приняла к производству судья Пармёнова. В деле речь идёт о строительстве жилого комплекса на улице Академика Губкина в Казани на участке с кадастровым номером 16:50:050147:510. На публичной кадастровой карте он имеет площадь 87 095 кв. м, стоимость — 942 562 121,85 рубля.

Ведомство требует признать действующим инвестиционный договор от июня 2008 года на весь срок строительства жилого комплекса, признать за РФ долю в строящихся жилых домах в размере 13,2% от общей площади и определить долю за ГУ МЧС РФ по РТ в таком размере.

Это не первая попытка МЧС истребовать свою долю в ЖК. В 2019 году управление уже судилось с «Фоном», требуя к тому же выплаты 219 млн рублей убытков.

Напомним, группа «Фон» была создана Анатолием Ливадой — фигурантом по уголовному делу о хищении 2,3 млрд рублей у 3,2 тысяч дольщиков. Некогда группа обеспечивала в Казани до 20% рынка новостроя. Компании дивизиона стройхолдинга постепенно обанкротились, несколько ЖК так и остались в статусе долгостроев.

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