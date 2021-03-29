Оренбург, , 11:00 — REGNUM В Оренбурге местный житель потребовал от мэрии более 1,1 млн рублей за повреждённый автомобиль, который угодил в большую яму на дороге, сообщает пресс-служба Дзержинского райсуда города.

Судебная инстанция в рамках дела назначила автотехническую экспертизу. Суд пришел к выводу, что причиной ДТП явилось ненадлежащее исполнение ответчиком — УСДХ администрации Оренбурга — обязанности по содержанию участка дороги в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность для движения автомобилей.

Требования автовладельца удовлетворены частично, с учётом представленных доказательств и результатов экспертизы. С администрации взыскан ущерб в размере 567 700 рублей. Решение не вступило в законную силу.

Добавим, горожане с весной начали жаловаться на состояние дорог в городе. Ливневки не справляются с потоками талой воды. Кроме наводнения, негодование водителей вызывают ямы, в которых застревает даже крупный транспорт. Так, очевидцы сообщают, что на ул. Беляевской возле остановке «База ОПС» в ловушку угодил троллейбус. А саму трассу (от Амурской до базы ОПС) окрестили спонсоров всех шиномонтажек.

Ранее суд Ленинского района города удовлетворил иск прокуратуры и обязал чиновников отремонтировать 200 участков дорог, где зафиксированы ямы, выбоины, значительная просадка асфальта, до 31 декабря 2021 года.

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