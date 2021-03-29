Тольятти, Самарская область, , 10:57 — REGNUM АвтоВАЗ может представить в России модель Lada Granta с новой мультимедийной системой мае 2021 года. Об этом 29 марта сообщает «Российская газета».

Издание ссылается на руководство по проведению заказной кампании для дилеров, в котором говорится, что Lada Granta с новой мультимедийной системой появится у дилеров уже в мае текущего года. Однако продажи модели, возможно, стартуют только в конце мая или в начале лета.

Отмечается, что модели Lada Vesta с модернизированным головным устройством появятся у дилеров в марте.

Ранее в России была представлена новая мультимедийная система EnjoY Pro от АвтоВАЗа. Размер экрана новой мультимедиа составил восемь дюймов. ПО мультимедиа позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся опций и добавлять новые функции за счёт регулярных обновлений.

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