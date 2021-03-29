Красногорск, , 10:54 — REGNUM «Индустрия гостеприимства: трудности как новые возможности» — такой темой завершился образовательный тур из серии вебинаров Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Эксперты — представители туристического рынка, сошлись во мнении, что цифровизация продуктов и услуг, предлагаемых на туристическом рынке путешественникам, поможет раскрыть потенциал отрасли и российских регионов.

Онлайн-программа под названием «Мастера гостеприимства: образовательный тур» стартовала в начале марта, ее целью было обсуждение современных трендов и перспектив международного и внутреннего туризма, развитие «мягких навыков» — soft skills, а также интеллектуальные поединки. Слушателями тура стали порядка 1,5 тысяч человек — это уже работающие представители индустрии гостеприимства и студенты — участники Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», входящего в платформу «Россия — страна возможностей».

«Проект «Мастера гостеприимства» изначально задумывался не только как конкурс по отбору лучших проектов и профессионалов, способных их реализовать, но и как образовательное мероприятие. Начиная с первого сезона, совместно с экспертным сообществом и ведущими образовательными центрами команда проекта занималась просвещением активных представителей индустрии гостеприимства. В 2021 году к этой деятельности присоединилась Мастерская управления «Сенеж», она стала основной площадкой всей образовательной активности конкурса. Впереди очень много интересных проектов, которые будут реализованы совместно. Первая программа показала востребованность такого формата и спикеров, которых предложили специалисты из «Сенежа». Мы уверены, что этот модуль поможет подготовиться к защите проектов участникам конкурса», — рассказал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина пояснила, что задачей образовательного тура было познакомить слушателей с современными практиками и подходами в сфере гостеприимства. Помимо экспертных вебинаров впервые в образовательной программе была использована платформа для проведения интеллектуальных турниров Box Battle.

«Во время образовательного тура мы в игровой форме дали нашим слушателям отраслевые и управленческие знания. Мы также предоставим им доступ к базе электронных курсов по soft skills, среди которых — управление проектами, эмоциональный интеллект, управление впечатлениями, и еще более двух десятков электронных курсов. А для победителей профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» в сентябре текущего года будет организована очная образовательная программа в Подмосковье в Мастерской управления «Сенеж», — сказала Мария Афонина.