Улан-Удэ, , 10:54 — REGNUM В Бурятии впервые зарегистрировано заражение «британским» штаммом коронавируса. Он выявлен у жительницы Улан-Удэ, вернувшейся домой 8 марта из Чехии, сообщает портал «Ариг Ус online».

Обследование на COVID-19 были проведены в рамках плановых процедур после её прибытия. Как отмечается, к настоящему времени установлен круг контактных лиц. За ними установлено усиленное наблюдение, однако пока все обследования показали отрицательный результат.

Сама пациентка госпитализирована и получает лечение. Главный санврач региона Сергей Ханхареев напомнил в связи с этим о более высокой контагиозности «британского» штамма, а также о его широком распространении в Европе.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим землякам воздержаться от поездок за рубеж, особенно в европейские страны. Кроме этого, необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканский оперштаб продлил ковидные ограничения до конца апреля. Коэффициент распространения инфекции в Бурятии составляет 0,9. При этом на фоне общего снижения показателей по региону, в некоторых районах сохраняется высокий уровень заболеваемости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии продлили ковидные ограничения