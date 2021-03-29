Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Администрация Белого дома совместно с компаниями США работает над введением сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сотрудничает с частными компаниями в разработке паспортов вакцинации.

Как пишет издание, в США всё больше представителей бизнеса заявляют, что им потребуются доказательства вакцинации, «прежде чем они снова откроют свои двери».

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в США выявлено уже более 30 миллионов случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 548 089 человек.

Стоит отметить, что в США одни из наиболее высоких темпов вакцинации от коронавируса. Число вакцинироованных уже превысило число выявленных случаев заражения.

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