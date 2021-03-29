Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Билборд, якобы предлагающий «работу курьером в неделю от 100 тыс. рублей», возмутил жителей Екатеринбурга. Свои комментарии горожане пишут в соцсетях.

Рекламный щит выставили на перекрёстке ул. Донбасская — ул. Лукиных. Объявление напоминает поиск кандидата на вакансию наркокурьера-закладчика.

Перейдя на указанный на баннере сайт, жители обнаружили, что ссылка ведёт на рекламу нового подросткового сериала. Также на сайте предупреждают об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и предлагают обратиться за психологической помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завели уголовное дело на бывшего полицейского, которого дважды задержали с наркотиками.

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