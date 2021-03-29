Сеул, , 10:58 — REGNUM 26 марта представители министерств обороны Южной Кореи и США провели 16-ю конференцию по вопросам сотрудничества в сфере обороны и космоса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

По их словам, двусторонняя встреча прошла в формате видеоконференции. Южнокорейскую сторону представлял глава департамента по вопросам КНДР Чо Ён Гын, а американскую — глава Агентства по ПРО Джон Хилл.

Известно, что представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества, а также космическую политику, космическую обстановку и учения в сфере космоса.

«Мы высоко ценим продолжающееся сотрудничество между оборонными ведомствами в сфере космоса», — подчеркнули в министерстве обороны Южной Кореи.