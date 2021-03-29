Москва, , 10:52 — REGNUM Работа сервисов Сбербанка восстановлена, ранее некоторые клиенты не могли войти в мобильное приложение или совершить оплату по картам. Об этом сообщили 29 марта журналистам в кредитной организации.

Сбой длился несколько минут, он был связан с техническими неполадками, пояснили в банке. Затем специалисты восстановили работоспособность всех сервисов.

В кредитной организации принесли извинения клиентам за неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 марта некоторые пользователи пожаловались на трудности с входом в мобильное приложение Сбербанка. Также были зафиксированы жалобы на сбой всех сервисов и трудности с совершением платежа со счёта.

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