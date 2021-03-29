Иркутск, , 10:51 — REGNUM Находящаяся под следствием бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. Об этом 29 марта информирует территориальное управление ФАС.

«Поскольку срок поставки 150 дней, антимонопольный орган пришел к выводу, что избранный способ закупки не согласован с принципами, установленными в 44 ФЗ, и заказчик имел возможность провести конкурентные процедуры. За выявленное нарушение назначен штраф 50 тысяч рублей», — пояснили антимонопольщики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана в конце ноября 2020 года. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса. В январе 2021 года ей заменили заключение под стражу на домашний арест.

Читайте также: Экс главу минздрава Приангарья отправили под домашний арест