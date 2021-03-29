Джакарта, , 10:51 — REGNUM Число получателей вакцины от COVID-19 в Индонезии выросло до 7 243 202 человек, сообщает Antara.

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, из 7 243 202 человек, получивших первую дозу вакцины, 3 246 455 человек сделали вторую инъекцию препарата против коронавируса.

Власти Индонезии планируют привить от коронавируса 40 млн жителей до июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти провинциях Индонезии 130 тысяч военнослужащих получили вакцину от коронавируса.

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