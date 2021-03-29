Брянск, , 10:55 — REGNUM В Брянской области 29 марта подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 79 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом, в Брянской области выявлены 35 465 носителей инфекции. Выздоровели 34 586 человек.

С начала пандемии проведены 496 908 исследований на коронавирус, из них 492 теста проверены за сутки.