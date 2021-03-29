Москва, , 10:49 — REGNUM Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба команды.

«Ранним утром 29 марта в расположение сборной приехали инспекторы допинг-контроля. У 10 футболистов взяли пробы», — говорится в сообщении.

Имена игроков, сдавших допинг-пробы, не сообщаются. Отмечается, что процедура прошла в штатном порядке.

Также в пресс-службе добавили, что сборная России продолжает подготовку к гостевому матчу против Словакии, который пройдёт 30 марта в Трнаве.

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России победила на выезде Мальту (3:1) и дома обыграла Словению (2:1).

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