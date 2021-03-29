Киев, , 10:56 — REGNUM Украина не будет выходить из режима перемирия, несмотря на обострение в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович 28 марта в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, ситуация в Донбассе будет обсуждаться в рамках ТКГ 29 и 30 марта.

«Всё, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения», — рассказал Арестович.

Он добавил, что главной задачей на данный момент является возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арестович заявил, что война в Донбассе продлится долго, даже если боевые действия удастся прекратить политико-дипломатическим путём.

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