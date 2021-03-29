Нью-Дели, , 10:51 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 68 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 68 020 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 12 039 644.

Также сообщается, что за это же время в Индии 291 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 161 843.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 355 993 человека вылечились от нового заболевания, 32 231 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 62 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.