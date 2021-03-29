Красногорск, , 10:48 — REGNUM В Московской области супружеская пара обвиняется в двойном убийстве, которое произошло 17 лет назад. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Подмосковью.

Отмечается, что убийство произошло в 2004 году, 17 лет назад.

По данным следствия, в августе 2004 года супруги решили совершить убийство своей знакомой на почве ревности. К совершению преступления они привлекли своих работников. При этом были распределены преступные роли и заготовлен нож.

Как отмечается, на встречу женщина пришла вместе с мужем. Их по очереди убили, а тело женщины сбросили в реку. Правоохранительные органы смогли задержать только одного из исполнителей. К настоящему моменту он уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы. При этом второй исполнитель и организаторы скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

Следствие установило, что в минувшие годы обвиняемые жили с изменёнными паспортными данными, как собственными, так и детей. При этом скорректировали даже возраст. Их задержали на территории Московского региона.

В зависимости от роли в совершении преступления, им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33 п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ — организация в убийстве группой лиц и убийство, совершённое с целью сокрытия преступления, а также умышленное уничтожение имущества.

Суд постановил поместить обвиняемых под стражу. Отбывший наказание исполнитель убийства опознал организаторов.