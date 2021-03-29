Уфа, , 10:50 — REGNUM 110 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 32 144 случая заражения коронавирусом. А справились с ней 27 138 человек, в том числе 126 человек выздоровели за минувшие 24 часа. В больницах лечатся 265 пациентов с COVID-19, а на дому получают лечение 4385 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе был констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19, а всего скончались 356 таких пациентов.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 28 марта в республике выявлено 108 случаев заражения коронавирусом.