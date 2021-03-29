Москва,
29 марта 2021, 10:46 — REGNUM Нефть 26 марта возобновила рост, завершив волатильную неделю в символическом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
«Нефть марки Brent закрылась над уровнем $64 за баррель, но с начала торгов 29 марта снова несет потери, пока удерживаясь выше отметки $63.
Очередная фиксация прибыли на росте происходит на фоне новостей о разблокировке Суэцкого канала. Дополнительное давление на рынок оказывает увеличение случаев заражения коронавирусом в мире — прирост фиксируется уже пятую неделю подряд.
Тем временем доллар стабилен и пока торгуется малоактивно, оказывая ограниченное влияние на динамику нефти.
Сейчас трейдеры переключаются на встречу ОПЕК+, которая пройдет на этой неделе. Экспортеры обсудят перспективы добычи в мае. С учетом недавнего падения цен, мало кто ожидает, что альянс решится на наращивание объемов производства.
В краткосрочной перспективе фьючерсам важно удержаться над уровнем $63, который выступает в роли ближайшей поддержки.
Утрата этой отметки вернет в фокус внимания отметку $60,30, которая сдержала продавцов на прошлой неделе», — считает эксперт.
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