Москва, , 10:46 — REGNUM Нефть 26 марта возобновила рост, завершив волатильную неделю в символическом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent закрылась над уровнем $64 за баррель, но с начала торгов 29 марта снова несет потери, пока удерживаясь выше отметки $63.

Очередная фиксация прибыли на росте происходит на фоне новостей о разблокировке Суэцкого канала. Дополнительное давление на рынок оказывает увеличение случаев заражения коронавирусом в мире — прирост фиксируется уже пятую неделю подряд.

Тем временем доллар стабилен и пока торгуется малоактивно, оказывая ограниченное влияние на динамику нефти.

Сейчас трейдеры переключаются на встречу ОПЕК+, которая пройдет на этой неделе. Экспортеры обсудят перспективы добычи в мае. С учетом недавнего падения цен, мало кто ожидает, что альянс решится на наращивание объемов производства.

В краткосрочной перспективе фьючерсам важно удержаться над уровнем $63, который выступает в роли ближайшей поддержки.

Утрата этой отметки вернет в фокус внимания отметку $60,30, которая сдержала продавцов на прошлой неделе», — считает эксперт.

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