Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Минпромторге РФ поддержали инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о проведении в Екатеринбурге экспортного форума. Мероприятие разработано для организации прямых контактов между производителями продукции и услуг с торговыми представителями России в разных странах. Торгпреды отвечают на конкретные вопросы о ведении бизнеса и тендерах в странах, где они работают, сообщает региональный Департамент информполитики.

«Межрегиональный экспортный форум может выступить эффективной площадкой для взаимодействия торговых представительств и экспортно ориентированных российских компаний», — говорится в письме министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Ожидается, что в форуме примут участие все российские торгпреды в зарубежных странах. Это позволит уральским производителям товаров и услуг напрямую в формате В2G (business-to-government, отношения между бизнесом и государством) обсудить практические вопросы поставок своей продукции за рубеж. Мероприятие предлагается провести на площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2021.

«Компании проявляют большой интерес к общению с торговыми представителями, поскольку имеют возможность из первых уст получить информацию о новых мерах господдержки, особенностях работы в стране, тендерах, финансовых инструментах. Мы начинаем формировать программу форума и приглашаем к диалогу не только состоявшихся экспортёров, но и тех, кто только присматривается к этому виду деятельности», — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Экспортный форум, который направлен на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», планируется провести во второй раз. Первый раз он прошел в рамках ИННОПРОМА два года назад и получил много положительных отзывов от экспортёров.