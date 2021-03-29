Москва, , 10:48 — REGNUM Центр имени Н.Ф. Гамалеи планирует поставить вакцину от COVID-19 «Спутник V» еще в 50 стран мира. Об этом 29 марта сообщил директор Центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

"Сегодня мы хотим поставить «Спутник» еще в 50 государств. Если сейчас заставить всю мировую фарму выпускать только вакцину от COVID-19, то за год на всех площадках можно выпустить от силы 15% того препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 млрд (человек)», — сказал он.

Также глава центра Гамалеи добавил, что такое производство стало возможно благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин и отметил, что данную систему создали в России благодаря Минздраву страны и под личным контролем главы ведомства — Михаила Мурашко.

«Сейчас активно ведется регистр вакцинированных, а более миллиона человек ведут дневники самонаблюдения онлайн. Мы знаем о каждой непредвиденной нежелательной реакции», — уточнил Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ввиду того, что новый коронавирус является крайне чувствительным к интерфероновому статусу человека, люди, у которых большее количество интерферонов (противовирусных белковых молекул) в организме, могут не заразиться новой инфекцией.