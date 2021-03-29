Воронеж, , 10:44 — REGNUM Пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода в Железнодорожном районе Воронежа 28 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 17:30 у дома №25 по улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Ленинский проспект в сторону улицы Панфилова, при подъезде к перекрестку выехал на встречную обочину и сбил пешехода на тротуаре — 73-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

«Сотрудниками полиции водитель Kia Rio освидетельствован на месте (1,061 мг/л). По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

По информации «Вести-Воронеж», водитель Kia Rio является таксистом «Яндекс. Такси».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные 27−28 марта в Воронеже произошло ещё две крупных аварии с погибшими. На улице Шишкова при столкновении Toyota Mark под управлением нетрезвого водителя с двумя другими автомобилями погиб пешеход, проходивший в этот момент мимо. На улице Героев России в ДТП попал автомобиль под управлением 17-летнего подростка — сам он погиб, четверо его пассажиров госпитализированы.