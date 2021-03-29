Москва, , 10:43 — REGNUM Кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака» является немецкий специалист Торстен Финк. Об этом 29 марта сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Последним местом работы Финка был японский «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году. До этого он работал в таких клубах, как «Аустрия», АПОЭЛ, «Ингольштадт», «Базель», «Гамбург» и «Грассхоппер».

Финк с «Базелем» дважды выиграл чемпионат Швейцарии (2009/10, 2010/11), стал обладателем Кубка Швейцарии (2009/10), а также Кубка Императора (2019) с «Виссел Кобе».

Напомним, в конце 2020 года главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что покинет клуб после окончания текущего сезона. Команда набрала 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» ищет нового главного тренера на замену Тедеско