Обнинск, Калужская область, 29 марта, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Житель Обнинска, осуществляя незаконные банковские операции, извлек доход на сумму более 34 млн рублей, сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru

Осужденный по уголовной статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, мужчина причинил сокрытием денежных средств от финансового и налогового контроля значительный ущерб государству. В этой связи прокуратура города Обнинска обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в доход Российской Федерации данных средств, полученных преступным путем.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.