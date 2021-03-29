Москва, , 10:42 — REGNUM Сегодня, 29 марта, новая торговая неделя на финансовых рынках начинается в слегка негативном настроении, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы снижаются в среднем на 0,3−0,4%, нефть падает на 1,8%, а рубль по отношению к американскому доллару на утренних торгах теряет 0,2−0,3%.

Информационный фон для российской валюты сегодня очень нейтральный, за выходные не было сделано никаких конфронтационных заявлений со стороны США и ЕС в отношении российского руководства.

Напротив, американский президент Джо Байден заявил о желании обсудить с лидерами Китая и России изменение климата.

Смущает лишь техническая картина курса рубля, где после трех дней консолидации в диапазоне 75,50−76,50 за американский доллар началось быстрое падение волатильности, что в большинстве случаев становится предвестником продолжения предыдущего движения.

За предыдущие две недели курс российской валюты резко снизился с 72,50 до 77,00 за американский доллар, потеряв около 6%.

Видимо, уже в ближайшие дни стоит ожидать начала схожей волны ослабления курса, которая может вывести его к минимумам 2020 года в районе 81,00−82,00 рубля за доллар США.

Главным сдерживающим барьером будет выступать верхняя граница сегодняшнего дневного торгового диапазона 75,50−76,50, как только она будет преодолена, сценарий дальнейшего падения курса российской валюты будет запущен», — пояснил эксперт.

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