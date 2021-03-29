Москва, 29 марта 2021, 10:39 — REGNUM Команды #PutinTeam и «Молодежка ОНФ» встретили российских фигуристок в аэропорту и поздравили с победой на Чемпионате Мира. Самолет из Стокгольма совершил посадку в столичном Шереметьево в 3 часа утра. Заранее в зоне прилета собралась целая группа болельщиков, среди которых были участники команд команд #PutinTeam и «МолодежкаОНФ». Встречать спортсменок решили обязательно с гимном и флагами. А «МолодежкаОНФ» подготовила для фигуристок еще и большой баннер #ЗнайНаших!
Когда спортсмены вышли в холл аэропорта, болельщики встретили их Гимном России, который они с фигуристами спели вместе.
Ко встрече фигуристов Народный фронт запустил челлендж в социальных сетях. Любой, кто захочет поддержать спортсменок, может поставить на свой аватар специальную «маску» с образом фигуристки и медалями. Кроме того, в социальных сетях можно поздравить фигуристок, записав видео или текст и поставив хештег #Россия123.
В понедельник, 29 марта общероссийский народный фронт предлагает в 15.00 по московскому времени включить на любых доступных устройствах ролик с гимном и награждением российских фигуристок. Он будет доступен на всех ресурсах ОНФ. Таким образом, каждый житель страны сможет сказать спасибо фигуристкам за победу.