Москва, , 10:39 — REGNUM Команды #PutinTeam и «Молодежка ОНФ» встретили российских фигуристок в аэропорту и поздравили с победой на Чемпионате Мира. Самолет из Стокгольма совершил посадку в столичном Шереметьево в 3 часа утра. Заранее в зоне прилета собралась целая группа болельщиков, среди которых были участники команд команд #PutinTeam и «МолодежкаОНФ». Встречать спортсменок решили обязательно с гимном и флагами. А «МолодежкаОНФ» подготовила для фигуристок еще и большой баннер #ЗнайНаших!

«Наши чемпионки добились победы в очень непростой ситуации, когда запретили флаг родной страны. И гимн в момент триумфа они тоже услышать не смогли. Впервые в истории российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата мира. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова — ради них мы все приехали сюда сегодня, чтобы достойно встретить и поздравить в такой важной победой!» — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Когда спортсмены вышли в холл аэропорта, болельщики встретили их Гимном России, который они с фигуристами спели вместе.

«Мы все устали, долгий перелет, но эмоции от встречи невероятные! Спасибо Вам большое, что так ждали нас. Нам это очень важно!» — отметила серебряный призер Чемпионата Мира 2021Елизавета Туктамышева.

Ко встрече фигуристов Народный фронт запустил челлендж в социальных сетях. Любой, кто захочет поддержать спортсменок, может поставить на свой аватар специальную «маску» с образом фигуристки и медалями. Кроме того, в социальных сетях можно поздравить фигуристок, записав видео или текст и поставив хештег #Россия123.

«Встреча такая удивительная! Спасибо огромное за прием, такое единение! Мы все уставшие конечно, но такой теплый прием. Там зрителей недополучали, зато здесь получили «с лихвой». Там не было зрителей вообще, зал был пустой, человек может 20 — 30», — рассказал журналистам тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

В понедельник, 29 марта общероссийский народный фронт предлагает в 15.00 по московскому времени включить на любых доступных устройствах ролик с гимном и награждением российских фигуристок. Он будет доступен на всех ресурсах ОНФ. Таким образом, каждый житель страны сможет сказать спасибо фигуристкам за победу.