Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В ДТП на 7 километре федеральной трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области погиб сотрудник администрации муниципального образования «Академическое» — 50-летний руководитель отдела по правовым вопросам Сергей М. Об этом 29 марта сообщает издание «Фонтанка».

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это ДТП произошло 28 марта около 14 часов во Всеволожском районе Ленобласти на трассе «Сортавала». Водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель погиб на месте. По факту дорожной аварии проводится проверка. Добавим, что на автомобиле были установлены регистрационные номера одного из сопредельных государств.