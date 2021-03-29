Ярославль, 29 марта 2021, 10:38 — REGNUM В Ярославской области суд постановил взыскать 3 миллиона рублей с военного пенсионера. Об этом, со ссылкой на Большесельский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2009—2011 годах мужчина руководил квартирно-эксплуатационной военной частью в Подмосковье. В его обязанности входило заключение договоров социального найма квартир Минобороны. В 2011 году мужчина предоставил квартиры в Одинцовском районе в социальный найм двум гражданам, которые впоследствии приватизировали их.
Как позже выяснилось, начальник КЭЧ не имел право предоставлять квартиры. В отношении военного было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По делу был вынесен обвинительный приговор. При этом сами квартиры остались в собственности получателей. Но к ним претензий министерство не предъявило.
Мужчина к тому времени вышел на пенсию и поселился в Ярославской области. Но и здесь Министерство нашло его и предъявило иск о возмещении материального ущерба в размере 5 млн 895 тысяч рублей — такова стоимость двух квартир. Военный пенсионер исковые требования не признал.
Также ответчик требовал, чтобы приватизировавшие квартиры мужчины также разделили с ним ответственность. Но суд встал на сторону Министерства обороны. Он взыскать с ответчика три миллиона рублей. Сумма иска была уменьшена в связи с материальным положением пенсионера.