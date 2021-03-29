Ярославль, , 10:38 — REGNUM В Ярославской области суд постановил взыскать 3 миллиона рублей с военного пенсионера. Об этом, со ссылкой на Большесельский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

В 2009—2011 годах мужчина руководил квартирно-эксплуатационной военной частью в Подмосковье. В его обязанности входило заключение договоров социального найма квартир Минобороны. В 2011 году мужчина предоставил квартиры в Одинцовском районе в социальный найм двум гражданам, которые впоследствии приватизировали их.

Как позже выяснилось, начальник КЭЧ не имел право предоставлять квартиры. В отношении военного было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По делу был вынесен обвинительный приговор. При этом сами квартиры остались в собственности получателей. Но к ним претензий министерство не предъявило.

«Эти действия действительно создали предпосылки для действий, направленных на выбытие указанных квартир из собственности Минобороны России. Но, учитывая, что указанные лица не привлекаются к уголовной ответственности, обвиняемому не вменяется, что он действовал в группе с ними, он не может нести ответственность за их последующие действия, повлекшие указанные последствия для собственника. При этом, его действия по заключению договоров социального найма с лицами, не имевшими на это законных оснований, явно выходили за пределы его полномочий», — говорится в решении суда.

Мужчина к тому времени вышел на пенсию и поселился в Ярославской области. Но и здесь Министерство нашло его и предъявило иск о возмещении материального ущерба в размере 5 млн 895 тысяч рублей — такова стоимость двух квартир. Военный пенсионер исковые требования не признал.

«Часть была ликвидирована в ноябре 2011 года, жилой фонд был передан Центральному территориальному управлению имущественных отношений по г. Москве и Московской области Министерства обороны РФ, которое не приняло мер к выселению нанимателей из жилых помещений в связи с прекращением ими трудовых отношений, приватизация указанных квартир осуществлялась в 2013 — 2014 годах. Кроме того, представители Министерства обороны РФ не присутствовали в судебных заседаниях при рассмотрении исковых требований о признании за ними права собственности на указанные жилые помещения, Министерство обороны РФ не приняло никаких мер для того, чтобы квартиры не выбыли из федеральной собственности», — приводится позиция ответчика в решении суда.

Также ответчик требовал, чтобы приватизировавшие квартиры мужчины также разделили с ним ответственность. Но суд встал на сторону Министерства обороны. Он взыскать с ответчика три миллиона рублей. Сумма иска была уменьшена в связи с материальным положением пенсионера.