Кувандык, Оренбургская область, , 10:37 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области в отношении исполнительного директора строительной организации после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенно использованием служебного положения, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, глава компании контролировал исполнение муниципального контракта. Благоустройство набережной реки Сакмара в Кувандыке осуществлялось в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В акты выполненных внесены ложные сведения. Так, на 2,5 млн рублей оказались завышены объемы произведенных работ по обустройству спортивной площадки для воркаута и тренажеров, сухого пешеходного фонтана, системы видеонаблюдения, выполнении озеленения и освещения территории. Бюджетные средства были похищены.

Свою вину исполнительный директор стройфирмы отрицает. В целях взыскания ущерба имущество обвиняемого в крупном мошенничестве наложен арест. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по сущестсву.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону расследуют мошенничество при благоустройстве парка