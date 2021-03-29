Улан-Удэ, , 10:35 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ Вечный огонь с мемориала, посвящённого воинам Великой Отечественной войны, поместят в капсулу и перенесут на временное хранение в военкомат Октябрьского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отмечается, перенос необходим в связи с профилактическими работами на мемориале в рамках подготовки к 76-летию Победы. Работы будут завершены до 6 апреля.

Добавим, что мемориал на братской могиле воинов, умерших в эвакогоспиталях был открыт в мае 1975 года. В числе прочих здесь захоронены герои Советского Союза генерал-майор Илья Балдынов, старший лейтенант Константин Оцимик, гвардии сержант Осип Денисов и другие.

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