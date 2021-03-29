Афины , , 10:36 — REGNUM В Греции за сутки выявили 1449 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 28 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 254 031 случай заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 735 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1664 человека были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.

За сутки в стране были госпитализированы 422 пациента с COVID-19, что на 13,75% больше, чем днем ранее. Еще 54 пациента с COVID-19 умерли, и теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 7880.

Смертность от COVID-19 в Греции достигла пика в декабре прошлого года, после чего резко сократилась в январе и снова начала возрастать в конце февраля. На данный момент в среднем ежедневно умирает 50−60 человек. 95,8% погибших имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет.

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