Самара, , 10:37 — REGNUM Подозреваемого в незаконном хранении оружия задержали в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что стражи порядка Приволжского района получили сведения о том, что у ранее судимого за разбой 45-летнего мужчины, проживающего в селе Обшаровка, незаконно хранится оружие. В результате, в доме у подозреваемого стражи порядка нашли предмет, который был похож на оружие.

«Установлено, что изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием — самодельным стреляющим устройством, изготовленным в форме ручки, пригодным для стрельбы патронами калибра 5,6 мм», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам фигуранта уголовного дела, этот предмет он нашел в лесу в 2016 году и хранил для самообороны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области осудили мужчину, который бросил гранату в полицейских.